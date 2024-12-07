ووجه الجولاني حديثه لمقاتليه في بيان على قناة تليغرام: "اتركوا المدن المحررة للشرطة ودمشق تنتظركم".

يأتي حديث الجولاني بعد إعلان المعارضة المسلحة في سوريا أنها بدأت المرحلة الأخيرة تطويق العاصمة السورية تمهيدا لاقتحامها.

وكان مراسل سكاي نيوز عربية قد أفاد، السبت، بانسحاب الجيش السوري من مناطق داريا ومعضمية الشام وجرمانا بريف دمشق وسيطرة عناصر المعارضة المسلحة عليها.

كما طوقت المعارضة بلدات زاكية وخان الشيح وسعسع في ريف دمشق الجنوبي.

وأفاد المرصد السوري لسكاي نيوز عربية بأن قوات المعراضة أجرت مصالحات مع قوات الجيش على أبواب دمشق.