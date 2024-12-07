ويرى محللون أن تقدم الفصائل المسلحة نحو دمشق يعد مؤشرا على تغير ديناميكيات القوة التي تؤثر أيضا على دول مثل إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة، وفق ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة فإن القتال الوحشي المتوقع للسيطرة على دمشق، وبالتالي سوريا، من شأنه أن يشكل المواجهة الأكثر أهمية حتى الآن في الصراع لإعادة تشكيل المنطقة، وهو الصراع الذي اشتعل في السابع من أكتوبر 2023، بالهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن اللاعبين الإقليميين الرئيسيين إسرائيل وإيران وتركيا جميعهم لديهم مصلحة في النتيجة، وهو ما يعني أن التموجات لن تؤثر على الشرق الأوسط فحسب، بل وأيضاً على القوى العالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا.

المحللون يصفون القتال من أجل سوريا بأنه صراع أكثر أهمية من الصراع في غزة لأن الهدف السيطرة على مفترق طرق إقليمي يؤثر على الشرق الأوسط بأكمله.

وقالت منى يعقوبيان، رئيسة مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن: "سوريا هي مقياس لكيفية تغير ديناميكيات القوة في المنطقة، إنها مقبلة على فترة من الفوضى في منطقة مشتعلة بالفعل".

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تركت روسيا تلعب في الملعب السوري في السابق والآن تأتي الأحداث في وقت تمر فيه أميركا بلحظة انتقالية بين إدارتين ما يقلل من فرص تحركها في هذا الملف.

وتخشى الولايات المتحدة من سيطرة نظام حكم جهادي محل الرئيس السوري بشار الأسد وهو خوف لا يزال قائما رغم حديث زعيم هيئة تحرير الشام أبومحمد الجولاني عن اتخاذ خطوات معتدلة تجاه الأقليات.

روسيا

اعتادت روسيا استخدام قواتها الجوية في قصف معاقل الفصائل المسلحة لكنها الآن منشغلة بحربها في أوكرانيا، ورغم استئناف موسكو القصف الجوي في سوريا، إلا أن ذلك على نطاق أصغر بكثير.

ويأتي ذلك لأن الرئيس فلاديمير بوتين بات يواجه معضلة كونه في حال تعزيز قواته في سوريا لدعم دمشق فإنه سيخاطر بإهمال قواته في أوكرانيا.

إسرائيل

إن الاستراتيجيين الإسرائيليين يشيرون إلى سوريا باعتبارها "مركز المحاور"، والتي كانت بمثابة قناة إمداد للرجال والأسلحة إلى أماكن مثل جنوب لبنان، وهناك، كان حزب الله، الحليف الإقليمي الرئيسي لإيران.

وقال التقرير إن إسرائيل عازمة على منع إيران، إعادة إنشاء خطوط الإمداد لحزب الله، كما أنه ليس من الواضح كيف ستتفاعل إسرائيل مع حكومة بصبغة إسلامية في سوريا إذا سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وخاصة حكومة حال وجود تابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجه سهام انتقاداته لإسرائيل بسبب حرب غزة.

تركيا

ويرى بعض المحللين أن الدور الأكبر كان لأردوغان في التقدم الكاسح للفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، والذين أشاروا إلى أن أنقرة اغتنمت الفرصة لزيادة نفوذها في وقت كانت فيه إيران محاصرة، لا سيما وأن تركيا تريد عودة ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا إلى أراضيها بسبب الحرب في بلادهم.

إيران

تدرك إيران أنها بسبب هذه التطورات قد تخسر نفوذها في دمشق والذي كان يساعدها لإيصال الإمدادات إلى لبنان، فالدعم المقدم للحكومة السورية من جانب إيران وحزب الله بات أكثر ضعفا بسبب تورط القوتين في القتال مع إسرائيل.

لقد اعتمدت سوريا بشكل كبير على الميليشيات الموالية لإيران في القوات البرية، ولكن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا أدت إلى تقليص صفوف كبار قادة الميليشيات الإيرانية، فضلاً عن خطوط الإمداد.

حزب الله

أما بالنسبة لحزب الله، ففي عام 2013، تدفقت قواته عبر الحدود من لبنان لسحق الفصائل المسلحة في القصير.

وقال مسؤول في حزب الله في دمشق، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن بعض رجاله انتشروا الآن للدفاع عن حمص.

ولكن بعد أشهر من القتال ضد إسرائيل في لبنان، من غير الواضح عدد القوات التي تركها حزب الله للانتشار في سوريا.

سيارة قديمة

عندما يتعلق الأمر بالجيش السوري، فإن بعض أقوى الوحدات، الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمهوري، كانت متمركزة منذ فترة طويلة حول دمشق بهدف جعلها محمية من الانقلابات.

لكن الافتقار إلى التدريب والرواتب المنخفضة كان لها أثرها، حيث اختفت القوات النظامية بدلا من مواجهة الفصائل المسلحة.

يقول أندرو جيه تابلر، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومسؤول سابق في الحكومة الأميركية في قضايا الأمن: "إنك تحتاج إلى قوات مخلصة وموثوقة للاحتفاظ بالأرض، وهي ليست موجودة هناك".

يعتبر العديد من المحللين الدولة السورية المركزية مجرد هيكل أجوف، يقول تابلر: "النظام الحاكم في سوريا متهالك بشكل لا يصدق. إنه مثل سيارة قديمة تم تجميعها بقطع غيار بواسطة ميكانيكيين غير معروفين".

وقال فراس مقصد، زميل بارز وخبير في شؤون سوريا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "يتعلق الأمر كله بتوازن القوى بين هؤلاء اللاعبين الإقليميين في بلاد الشام، حيث تقع سوريا في القلب".