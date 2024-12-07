وقال بري في تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية إن:"ما يجري خطير جداً. واضح أنّ هناك مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى"، مضيفاً "يجب التنبّه لهذا الوضع الخطير والحذر منه، خصوصاً هنا في لبنان".

وتابع قائلا: "اعتقد أنّ ما يجري في سوريا يشكّل سبباً إضافياً لتحصين الداخل، وحافزاً إضافياً لنا في أن ننتخب رئيساً للجمهورية".

ورداً على ما يُحكى عن استمهال أميركي لإجراء الانتخابات الرئاسية، أجاب بري :"الجلسة في موعدها في التاسع يناير المقبل، وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية ".

وأضاف: "اعتقد الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية لبناء أرضية التوافق والتفاهم لإتمام الانتخابات".

وكان بري قد حدد في 28 نوفمبر الماضي، التاسع من الشهر المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر عام 2022. ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد.