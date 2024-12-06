ويقع المعبر بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا.

هذا وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وبموجب القرار، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.

وقال الوزير إن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.

وأفاد المرصد السوري بسيطرة فصائل محلية مسلحة على عدة مواقع للجيش السوري بمدينة نوى في درعا وكبّدته خسائر فادحة.

كما شنت هجوما واسعا على موقع المخابرات العسكرية هناك، ليرد الجيش السوري باستهداف مواقع تلك الفصائل في تل الجابية ومناطق بنوى.

وأوضح المرصد أن التصعيد في المدينة يأتي مع أنباء عن توجيهات من دمشق بسحب عناصر حواجز منتشرة في ريف درعا.