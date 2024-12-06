وذكرت مصادر محلية في محافظة حمص لوكالة الأنباء الألمانية أن "الفصائل المسلحة دخلت مدن الرستن وتلبيسة وبلدات الدار الكبيرة وتير معله دون قتال بعد انسحاب القوات الحكومية السورية باتجاه مدينة حمص، ووصلت إلى بلدة الدار الكبيرة التي تبعد حوالي 3 كيلومترات شمال مدينة حماة".

وأكدت المصادر أنه "بعد إعلان الفصائل المسلحة سيطرتها على مدينة حماة، تحركت عناصر مسلحة محلية وفرضت سيطرتها على مدن الرستن وتلبيسة ولم تتعرض للقوات السورية المنسحبة على طول الطريق الرابط بين مدينتي حمص وحماة والذي يبلغ طوله حوالي 50 كيلومترا".

وأضافت المصادر "وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من الفصائل المسلحة إلى مناطق ريف حمص الشمالي وسط تمدد كبير للفصائل المسلحة في ريفي حمص الشمالي الشرقي وحماة الشمالي الشرقي ".

تحركات في درعا

وفي جنوب سوريا سيطرت مجموعات مسلحة محلية على مدن وبلدات في ريف درعا جنوب سوريا بعد خروج القوات السورية .

وقال مصدر في لجان درعا المركزية والتي تعتبر من منظمات المجتمع المدني في المحافظة " سيطرت المجموعات المسلحة المحلية على مدينة نوى وبلدات الغارية الشرقية وأنخل ومحيط مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي بعد انسحاب القوات الحكومية السورية ".

من جانبه أعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية "قواتنا المسلحة تستهدف بنيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك آليات الإرهابيين وتجمعاتهم على ريفي حماة الشمالي والجنوبي وتوقع في صفوفهم عشرات القتلى والمصابين وتدمر عدة ليات وعربات".

وكانت فصائل مسلحة قد سيطرت على مدينتي حلب وحماة بعد شن هجمات في السابع والعشرين من الشهر الماضي عقب قتال عنيف مع القوات الحكومة السورية.