وأوضحت الوزارة في بيان: "قوات الجيش تستهدف بالمدفعية والصواريخ والطيران الحربي آليات وأرتال التنظيمات المسلحة في ريفي حماة الشمالي والجنوبي".

وأضافت: "قواتنا المسلحة تستهدف بنيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك آليات الإرهابيين وتجمعاتهم على ريفي حماة الشمالي والجنوبي".

وأكدت الوزارة أن القصف أدى "لوقوع عشرات القتلى والمصابين في صفوف التنظيمات المسلحة وتدمير عدة آليات وعربات لهم.