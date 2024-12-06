وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه: "في عملية مشتركة للجيش والشاباك هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو وقضت خلال الأسبوع المنصرم على عدد من الارهابيين الكبار في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس".

وتابع: "تم القضاء على المدعو مجدي عقيلان والذي كان يشغل منصب نائب قائد كتيبة الشاطئ وقائد سرية فيها ومن قادة المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في 7 أكتوبر وأشرف على مخططات عديدة ضد قوات الجيش العاملة في شمال ووسط قطاع غزة".

وأردف: "كما تم القضاء على المدعو ممدوح المهنا والذي شغل منصب رفيع في منظومة الأنفاق في لواء مدينة غزة التابع لحماس، وقد اقتحم مهنا الحدود وتسلل إلى كيبوتس ناحال عوز في السابع من أكتوبر بالإضافة إلى إشرافه على تخطيط وبناء أنفاق حماس وتأهيل العناصر في مجال الانفاق".

ولفت إلى أنه :"تم القضاء على المدعو أحمد سويدان قائد سرية في كتيبة الشاطئ الحمساوية والذي تورط في عمليات اختطاف مواطنين اسرائيليين ونقلهم إلى داخل قطاع غزة في السابع من أكتوبر".

وبين أن: "كتيبة الشاطئ ولواء مدينة غزة ضالعين في مخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش".