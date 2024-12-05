وأضاف الوفد بعد ختام لقاءاته مع فتح، أن مناقشة تشكيل اللجنة تم على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وأوضح في بيان، أنه الوفد "أبلغ موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".

وتابع: "كما أجرى الوفد لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأشار البيان، إلى أن الوفد أجرى أيضا لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

وكانت المناقشات قد جرت بين وحماس "برعاية مصرية" وركزت على تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع إلى جانب الإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية.