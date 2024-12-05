وقالت قيادة الجيش، الخميس، إن الجيش يواصل "تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ضمن إطار القرار 1701، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأضافت في بيان أنه "في هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تستمر "في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثا عن مطلوبين، إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبا لأي طارئ، خاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة الوطنية".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا قد ساهمتا في ترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

دعوة فرنسية لاحترام الاتفاق

دعت فرنسا، الخميس، جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي ينص على آلية إشراف تترأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت السفارة الفرنسية في لبنان، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر ودخل حيزّ النفاذ بتاريخ 27 من نفس الشهر، ينص "على آلية إشراف على وقف إطلاق النار تترأسها الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يجسد "ثمرة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها فرنسا لمدة شهور طويلة مع الولايات المتحدة. وتدعو فرنسا جميع الأطراف إلى احترامه، على الأجل الطويل ووضع حد لأي عمل من شأنه تهديده".

وستضمن آلية الإشراف "متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".