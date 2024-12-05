وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "أصدرت منظمة العفو الدولية البائسة والمتعصبة مجددا تقريرا ملفقا وخاطئا تماما مبنيا على أكاذيب".

وأضاف البيان: "منظمة حماس الإرهابية هي من نفذ مجزرة إبادة جماعية في 7 أكتوبر 2023 بحق مواطنين إسرائيليين".

وتابع: "منذ ذلك الحين، يتعرض المواطنون الإسرائيليون لهجمات يومية على سبع جبهات مختلفة. إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات بما يتوافق تماما مع القانون الدولي".

واتّهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الخميس إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معربة عن أملها بأن يكون هذا التقرير "بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي".