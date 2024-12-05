وعقدت الهيئة اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

يذكر أن الحكومة الكويتية قد سحبت الجنسية من أكثر من 5000 شخص خلال الأشهر الماضية، معظمهم من زوجات الكويتيين.

كما تم سحب الجنسية الكويتية من فنانين على رأسهم المطربة نوال الكويتية و الممثل داوود حسين اللذان حصلا عليها على بند الأعمال الجليلة.