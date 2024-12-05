وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين "بحثا التطورات المتسارعة في شمال سوريا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مؤسساتها الوطنية وأهمية حماية المدنيين".

وكان عبد العاطي، قد جدد في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام صباغ، في وقت سابق من يوم الأربعاء، دعم بلاده للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

ووفق بيان الخارجية المصرية، فقد ناقش عبد العاطي وصباغ "آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها".

وبحث الوزيران أيضا وفق البيان "سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية".

وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا على المستوى الوزاري بشأن سوريا الأحد القادم بناء على طلب من دمشق.

وكانت الاشتباكات في سوريا قد اندلعت في محافظة حلب الأربعاء الماضي، بين تحالف من هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها من جهة، وقوات الجيش السوري من جهة أخرى، عقب هجوم واسع شنته المجموعات المسلحة.