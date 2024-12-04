وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينينة، نقلا عن مصادر، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القصف أدى إلى مقتل 20 فلسطينيا على الأقل.

وكشفت جمعية الهلال الأحمر أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف تجمعات للنازحين، ومخازن مواد غذائية في منطقة المواصي.

وقال شهود عيان في مواصي خان يونس بأنهم فوجئوا باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لخيام النازحين مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم واحتراق عشرات الخيام.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تخرج من المنطقة المستهدفة في مخيم المواصي.

وتوغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الشمالية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أفاد مسعفون، في وقت سابق الأربعاء، بمقتل نحو 20 شخصا في غارات جوية على مناطق متفرقة في القطاع.

وقال مسعفون إن 11 شخصا قتلوا في 3 غارات جوية على مناطق في وسط غزة بينهم 6 أطفال ومسعف. وأوضحوا أن 5 من القتلى لقوا حتفهم بينما كانوا ينتظرون في طابور أمام أحد المخابز.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى الآن بيانا للتعليق على تقارير المسعفين.