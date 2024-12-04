وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قد أعرب عن "شكره للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على بيانه "القوي" الذي حذر فيه الفصائل الفلسطينية في غزة بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم تطلق سراح الرهائن المحتجزين لديها.

والإثنين، أعلنت حركة حماس، أن 33 رهينة قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا في قطاع غزة، من دون أن توضح جنسياتهم.

وحسب تقديرات إسرائيلية، هناك نحو 100 رهينة في قطاع غزة، نصفهم فقط تقريبا على قيد الحياة، من بين 250 شخصا أسرتهم حماس أثناء هجومها على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.