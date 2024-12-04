أصدرت حركة حماس توجيهات داخلية بتشديد المراقبة على الرهائن المحتجزين و"تحيدييهم" في حال تنفيذ عملية إسرائيلية.
وجاء في بيان داخلي لحماس حصلت عليه وكالة "رويترز" أن تعليمات صدرت لعناصر الجماعة بتشديد ظروف احتجاز الرهائن.
وقالت الوكالة أن البيان هدد "بتحييد" الرهائن في حال تنفيذ عملية إسرائيلية.
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من توعد ترامب بـ"مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعرب عن "شكره للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على بيانه "القوي" الذي حذر فيه الفصائل الفلسطينية في غزة بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم تطلق سراح الرهائن المحتجزين لديها.