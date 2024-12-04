وأضاف أن أي انتهاكات للاتفاق يعلن عنها يتم التعامل معها من خلال آلية مخصصة لذلك.

وأوضح: "وقف إطلاق النار في لبنان متماسك ونستخدم آلية للتصدي لأي انتهاكات يعلن عنها".

واشتعل الصراع بين إسرائيل وحزب الله بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

واحتدم القتال في سبتمبر بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله، إذ قتلت أمين عام الجماعة اللبنانية حسن نصر الله وشنت غارات كثيفة على العاصمة بيروت وأنحاء لبنان.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن ضربات حزب الله أسفرت حتى أواخر الشهر الماضي عن مقتل 45 مدنيا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان، وإن 73 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا في الضربات نفسها وفي القتال بجنوب لبنان.

وتوسطت الولايات المتحدة وفرنسا في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، أملا في إنهاء المواجهة الأكثر إزهاقا للأرواح خلال سنوات بين الجانبين. ويتهم كل طرف الآخر بخرق الهدنة.