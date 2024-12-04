جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، دعم بلاده للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها في ظل تجدد القتال بشمال سوريا مع التأكيد على الأهمية البالغة للحفاظ على أرواح المدنيين وحمايتهم.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بسام صباغ تناولا خلالها "آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها".
وأشار البيان، إلى أنه تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.
وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا على المستوى الوزاري بشأن سوريا الأحد القادم بناء على طلب من دمشق.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت في محافظة حلب الأربعاء الماضي، بين تحالف من هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها من جهة، وقوات الجيش السوري من جهة أخرى، عقب هجوم واسع شنته المجموعات المسلحة.