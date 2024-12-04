وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بسام صباغ تناولا خلالها "آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها".

وأشار البيان، إلى أنه تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.

وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا على المستوى الوزاري بشأن سوريا الأحد القادم بناء على طلب من دمشق.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في محافظة حلب الأربعاء الماضي، بين تحالف من هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها من جهة، وقوات الجيش السوري من جهة أخرى، عقب هجوم واسع شنته المجموعات المسلحة.