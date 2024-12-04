وقال مسعفون إن 11 شخصا قتلوا في 3 غارات جوية على مناطق في وسط غزة بينهم 6 أطفال ومسعف. وأوضحوا أن 5 من القتلى لقوا حتفهم بينما كانوا ينتظرون في طابور أمام أحد المخابز.

وأضاف المسعفون أن 9 فلسطينيين آخرين قتلوا بنيران دبابة في رفح قرب الحدود مع مصر.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى الآن بيانا للتعليق على تقارير المسعفين.

استهداف مناطق متفرقة

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المستشفى لليوم الخامس على التوالي مما أدى إلى إصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي أحدهم على نحو خطير مساء أمس الثلاثاء.

وتابع أبو صفية أن "الطائرات المسيرة تسقط قنابل معبأة بالشظايا التي تصيب كل من يجرؤ على التحرك، الوضع حرج للغاية".

وقال سكان في بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون إن الجيش الإسرائيلي فجر عشرات المنازل.

وفي خان يونس أكد السكان أن الدبابات توغلت في المنطقة بعد يوم واحد من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة.

ومع سقوط قذائف بالقرب من المناطق السكنية فرت الأسر من ديارها واتجهت غربا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

إقامة مناطق عازلة

ويؤكد الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يحاول إبعاد الناس عن الطرف الشمالي لقطاع غزة من خلال عمليات الإخلاء القسري والقصف بهدف إنشاء منطقة عازلة.

وينفي الجيش الإسرائيلي هذا ويقول إنه عاد إلى المنطقة لمنع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة التي أخلاها منهم قبل ذلك.

وتتواصل الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 44400 فلسطيني وإصابة آخرين وتحويل جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.