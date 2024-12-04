وقال رابح، إن الهزة سجلت على بعد مسافة 502 كيلومتر عن مدينة دمياط، وتحديدا شمال قبرص وجنوب تركيا.

وأوضح في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.86 درجة بحسب مقياس ريختر، وأن سكان القاهرة شعروا بها بسبب عمقها الذي بلغ 48 كيلومترا.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنّه كلما زاد عمق الهزة الأرضية، اتسع مدى التأثير لها على المسافات البعيدة.

كما أشار المعهد القومي في بيان إن الهزة وقعت عند الساعة الـ11 و8 دقائق صباحا على عمق 48.8 كيلومتر بحسب ما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له.

وأضاف أنه لم يتلق حتى الآن ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أوالممتلكات.