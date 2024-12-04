وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة: "بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين (اللنبي) وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة".

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي تم اعادة جثتي الارهابيين الذين تسللا من الأردن ونفذا عملية إرهابية جنوب البحر الميت في 18 أكتوبر 2024".

وكان بيان سابق للجيش الإسرائيلي ذكر أن "قوات انتشرت في المكان بعد عبور المهاجمين إلى إسرائيل"، ففتح المهاجمان النار في اتجاهها، و"تم تحييدهما".

وقال الجيش "قتل إرهابيان بعد أن عبرا الحدود من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود".

وكان حسام أبو غزالة وعامر قواس قد تسللا في 18 كتوبر عبر الحدود جنوب البحر الميت، وأطلقا الرصاص على جنود إسرائيليين، فأصابا 3 منهم قبل أن يقتلهما برصاص الجيش.

وتبنت جماعة الإخوان في الأردن العملية، مؤكدة أن تصرف الشابين كان بشكل فردي.