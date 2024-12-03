وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا): "وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا قسـد الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي".

وكان المرصد السوري قد أشار، في بيان، إلى أن مسلحين أكراداً من "قسد" قد بدأوا اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على سبع قرى ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري بريف دير الزور في شرق سوريا.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له: "بدأ الهجوم من محور قريتي الصالحية وخشام، وتمكّنت القوات المهاجمة من السيطرة على قرية الحسينية بعد اشتباكات مسلحة، وتهدف العملية إلى السيطرة على هذه القرى، بعد أن أفرغت القوات الروسية مقارها منها قبل أيام، حيث دفعت (قوات سوريا الديمقراطية) تعزيزات عسكرية كبيرة استعداداً للبدء بالعملية".

ووفق المرصد السوري، "يهدف هجوم (قوات سوريا الديمقراطية) للسيطرة على مسافة تُقدّر بنحو 100 كم مربع، وتشمل سبع قرى، لإعادة قرابة 70 ألف نازح إلى المنطقة".