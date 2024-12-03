وأفاد الكرملين أن المكالمة تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في سوريا والقضايا الإقليمية والدولية.

وشدد بوتين على أهمية التحرك الحاسم لإنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا لضمان استقرار المنطقة، في حين أكد أردوغان على مواصلة تركيا "دعم وحدة أراضي سوريا من جهة، وسعيها من جهة أخرى إلى حل عادل ودائم في سوريا".

كما أكد أردوغان على أهمية إفساح المجال بشكل أكبر للدبلوماسية في المنطقة، مشددًا على أنه "يجب إشراك السلطة السورية في عملية إيجاد حل سياسي في هذا السياق."