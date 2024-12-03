وقال نتنياهو في فيديو قصير باللغة الإنجليزية خلال اجتماع حكومي ونشره مكتبه: "أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على بيانه القوي أمس بشان الإفراج عن الرهائن ومسؤولية حماس"، مشيرا إلى أن "هذا يضيف قوة أخرى إلى جهودنا المستمرة للإفراج عن جميع الرهائن".

وتوعد ترامب بـ"مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" لم يذكر فيه أي جماعة بعينها، قال ترامب إنه يجب إطلاق سراح الرهائن بحلول موعد تأديته اليمين.

ومن جهة أخرى، قال نتنياهو إن وقف إطلاق النار في لبنان "ليس نهاية الحرب" مع حزب الله.

وأضاف في الاجتماع الحكومي: "إننا في وقف إطلاق النار، وهو ليس نهاية الحرب. لدينا هدف واضح وهو إعادة السكان وإعادة تأهيل الشمال، إننا نطبق وقف إطلاق النار هذا بيد من حديد، ونعمل ضد أي انتهاك، سواء كان بسيطا أو خطيرا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كان هناك انتهاك خطير وكان ردنا عليه بمهاجمة أكثر من 20 هدفا في جميع أنحاء لبنان. نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار لكن لا نتسامح مع انتهاكه من الجانب الآخر".

وتابع: "لن يعود الوضع كما كان عليه في 6 أكتوبر 2023 سيكون الشمال هادئا وآمنا".