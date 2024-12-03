وبحث الزعيمان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار للجميع.

كما هنأ الملك عبد الله الثاني الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات