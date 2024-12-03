وحث كاتس الجيش اللبناني على "فرض وقف إطلاق النار"، و"إبعاد حزب الله عن نهر الليطاني".

والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "خلية إرهابية" في منطقة العقبة بالبقاع اللبناني.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حاريص في محافظة جبل لبنان جنوبي البلاد.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

ويهدد تبادل إطلاق النار بين حزب الله بانهيار الاتفاق التي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، بعد أقل من أسبوع من دخوله حيز التنفيذ.