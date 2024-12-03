ويبحث الطرفان تطورات الأوضاع في السودان على ضوء الحرب التي تشهدها البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

ويعكس عبد العاطي للمسؤولين السودانيين مواقف الحكومة المصرية من الأزمة، كما يناقش الطرفان الملفات المشتركة بين البلدين.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وفرار أكثر من 11 مليون شخص، انتقل بعضهم إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد.

والأحد دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في السودان، مسلطا الضوء على معاناة ملايين النازحين بسبب الحرب.

وتحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر مع لاجئين خلال زيارة مدتها 9 أيام إلى السودان وتشاد، ووعد بنقل محنتهم وحض العالم على تقديم دعم أكبر لهم.

ويواجه قرابة 26 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، خطر المجاعة في السودان، وقال فليتشر: "هذه الأرقام صادمة ولا يمكننا تجاهلها".