وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "عاجل إلى سكان لبنان أذكركم أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر".

وحذر من أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط.. يعرض نفسه للخطر".

وأوضح أن القرى والبلدات المذكورة هي: "الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

وفي وقت لاحق، أفادت مراسلتنا بأن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، ولم تعرف التفاصيل بعد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أنّ 9 أشخاص على الأقلّ قتلوا، مساء الاثنين، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين في جنوب لبنان، في حصيلة قتلى هي الأفدح من جراء هجمات منذ دخول هدنة هشّة بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخصين بجروح"، بينما "أدّت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص بجروح" في حصيلة أولية.