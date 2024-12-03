وجاء في الخبر الذي نقله مراسل الوكالة"وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى ’مجلس دير الزور العسكري‘ التابع لميليشيا "قسـد" الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي".

وكان مجلس دير الزور العسكري، المنضوي تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أعلن السيطرة على عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي.

وأكد في بيان له أنه قرر الدخول إلى هذه القرى تلبية لنداء الأهالي إثر تزايد المخاطر المحتملة باستغلال تنظيم داعش للمعارك الدائرة في الشمال السوري.

وقوات "قسد" هي تحالف يقوده الأكراد في شمال وشرق سوريا وقد عمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمجابهة تنظيم داعش.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتضم مقاتلين من العرب، على ربع سوريا، بما في ذلك حقول النفط والمناطق التي ينتشر فيها نحو 900 جندي أميركي.

وتعتبر تركيا، جارة سوريا من جهة الشمال، وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية من الجماعات "الإرهابية".