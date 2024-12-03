في ظل الضغوط الإقليمية والدولية، طرحت تساؤلات حول إمكانية الوصول إلى اتفاق يوقف القتال ويؤسس لمرحلة جديدة.

"ملف اليوم" استضاف مجموعة من الخبراء والمحللين لمناقشة تفاصيل هذه المفاوضات، بما في ذلك التطورات الأخيرة المتعلقة بمغادرة قيادات حركة حماس الأراضي القطرية.

التطورات الأخيرة.. مغادرة قيادات حماس لقطر

افتتح النقاش بالإشارة إلى تقرير خاص لـ"سكاي نيوز عربية" حول مغادرة قيادات حركة حماس مع عائلاتهم الأراضي القطرية.

نضال كناعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية، أوضح أن هذه الخطوة قد تكون نتيجة ضغوط قطرية على الحركة لتقديم تنازلات، أو ضمن محاولات لتحسين العلاقات القطرية مع الإدارة الأميركية المقبلة.

وأضاف: "هذه الخطوة تشير إلى وصول حماس إلى حدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها".

المفاوضات والمرونة المتبادلة

ناقش البرنامج مؤشرات المرونة من قبل حماس وإسرائيل، حيث أكد مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام "فيميد" إبراهيم المدهون، أن "أولويات حماس تتركز الآن على وقف إطلاق النار وفتح المعابر وعودة النازحين".

وأضاف أن الحركة أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات الجارية في القاهرة، مشيراً إلى أن "الواقع الإنساني الكارثي في غزة يدفع حماس لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب".

العوائق أمام الاتفاق

أكد مدير المركز الوطني للدراسات السياسية، منير الجاغوب، أن تباين المواقف داخل حركة حماس، بالإضافة إلى غياب التنسيق مع السلطة الفلسطينية، يعيقان الوصول إلى اتفاق شامل.

وأوضح أن "الوسيط القطري واجه صعوبات في جمع الأطراف على موقف موحد، خصوصاً فيما يتعلق بملف الرهائن وإدارة معبر رفح".

السيناريوهات المستقبلية

تناول الخبراء السيناريوهات المحتملة لتحقيق السلام في غزة:

تهدئة مؤقتة : تشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

: تشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. دور السلطة الفلسطينية : تسليم إدارة المعابر للسلطة الفلسطينية، مع تخلي حماس عن السيطرة.

: تسليم إدارة المعابر للسلطة الفلسطينية، مع تخلي حماس عن السيطرة. التواجد الإسرائيلي: استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة تحت مبررات أمنية، مما قد يعقد المفاوضات.

دلالات المفاوضات الإقليمية

تطرق النقاش إلى تأثير التطورات الإقليمية، مثل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان.

وأكد الجاغوب، أن "إسرائيل تسعى لفرض سيطرتها على قطاع غزة بطرق غير مباشرة، بينما تحاول الأطراف الفلسطينية التنسيق لإعادة السلطة الشرعية إلى القطاع."

مستقبل الوحدة الفلسطينية

ناقش البرنامج إمكانية تحقيق وحدة بين حماس والسلطة الفلسطينية بعد سنوات من الانقسام، حيث شدد إبراهيم المدهون على أهمية "إشراك جميع الأطراف الفلسطينية في إدارة المرحلة المقبلة"، مضيفاً أن "حماس مستعدة للتعاون مع السلطة الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة".

في المقابل، حذر الجاغوب من أن "حماس تستغل ملف منظمة التحرير الفلسطينية للتهرب من التزاماتها، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي".