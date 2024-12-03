وقالت الوزارة في بيان إنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح"، بينما "أدّت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح" في حصيلة أولية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، ليل الإثنين، أنه يضرب أهدافا اعتبرها "إرهابية" في لبنان، في تجديد لغاراته التي شنها على مناطق جنوبي لبنان في وقت سابق من اليوم ذاته.

وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات على بلدات ومناطق جنوبي لبنان.

وشملت الغارات الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي جباع وحومين، ومجرى نهر الليطاني، ومرتفعات الريحان، ومنطقة جبل صافي.

وكانت إسرائيل شنت غارتين جويتين على بلدة يارون ومنطقة وادي برغز وقصفا مدفعيا على أطراف شبعا وراشيا الفخار، جنوبي لبنان، في وقت سابق من الإثنين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي ينفذ هجماته بعد استهداف حزب الله موقع رويسات العلم الإسرائيلي.

ولأول مرة ومنذ سريان وقف إطلاق النار في لبنان، أطلق حزب الله قذيفتي هاون باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا، الإثنين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأكد حزب الله أنه استهدف رويسات العلم "ردا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بارتكاب "انتهاك خطير" للهدنة، مضيفا أن إسرائيل سترد بشدة.