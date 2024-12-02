وأكد عبد العاطي في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة بالقاهرة أن "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية"،

وأضاف أنه "بالتالي يتم تمكين السلطة الفلسطينية لتولي الأمور بشكل واضح وكامل بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وكان قيادي في حركة حماس قد قال في وقت سابق الإثنين، إن وفد الحركة بقيادة خليل الحية التقى وفدا قياديا من حركة فتح بقيادة القيادي عزام الأحمد، "وبحث معه ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب".

وذكر أن المناقشات مع فتح تجري "برعاية مصرية" و"تركزت على تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية".

من جانبه أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة جمال عبيد أن اللقاءات بين الحركتين "مهمة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني".