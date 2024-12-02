ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فقد تم تقديم طلب عقد الجلسة من قبل الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، وهي الجزائر وسيراليون والموزمبيق، بالإضافة إلى غويانا. بحسب وكالة "فرانس برس".

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس بعد التصعيد الأخير في شمال سوريا، حيث شنت الفائل المسلحة هجوما مباغتا الأربعاء، مكنها من السشيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.