والتحق نيوترا، البالغ من العمر 21 عاما ومن مواليد نيويورك، بالجيش الإسرائيلي، حيث كان قائدًا لفصيلة دبابات في الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع، وتم أسره عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، كان نيوترا ضمن طاقم دبابة تعرضت لهجوم بقذيفة "آر بي جي" أطلقها المسلحون، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضافت أن الجنود الأربعة الذين كانوا داخل الدبابة حاولوا الفرار، لكن المسلحين تمكنوا من أسرهم.

وقاد والدا نيوترا، رونين وأورنا، حملة عامة من أجل إطلاق سراح نجلهما حيث كان يعتقد أنه على قيد الحياة.

وتحدث والدا نيوترا، خلال احتجاجات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وأمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا العام، وحافظا على العلاقات مع إدارة بايدن في حملتهما لتأمين إطلاق سراح نجلهما.

ولم يذكر الجيش، في بيان إعلان الوفاة، كيف توصل إلى الاستنتاج حول مصير نيوترا.

وكان نيوترا واحدا من 7 إسرائيليين أميركيين ما زالوا محتجزين في غزة، وتردد أن 4 منهم ماتوا الآن.

ونشرت حماس مقطع فيديو لأحد المحتجزين، وهو عيدان ألكسندر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على غزة إلى 808، بينهم 380 قتلوا في المعارك البرية داخل القطاع، وفقًا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي.