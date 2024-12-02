وأوضح هغاري في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن "النظام الإيراني يواصل محاولات نقل أسلحة إلى حزب الله، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها القومي"، وفقا لتعبيره.

وقال: "نحن نتأكد من أن الأسلحة الإيرانية لن تصل إلى لبنان ولا إلى حزب الله. إذا حدث ذلك سنتصرف بالشكل المناسب".

إسرائيل والتطورات السورية

وبشأن وجود جماعات متطرفة في سوريا قرب الحدود الإسرائيلية، أكد هغاري أن "الجيش الإسرائيلي يراقب الوضع بشكل مستمر عبر أجهزته الاستخباراتية، مستعدا للتحرك إذا دعت الحاجة".

وأضاف: "سوريا دولة ذات سيادة، لكننا نعمل على ضمان عدم استغلال هذه السيادة من قبل النظام الإيراني لنقل أسلحة أو تشكيل تهديد مباشر لنا".

وأشار المتحدث إلى تقارير إعلامية تحدثت عن منع إسرائيل هبوط طائرة إيرانية في مطار دمشق، مشددا على أن "هذا الإجراء يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى حزب الله".

تهديدات حزب الله

وفيما يتعلق بلبنان، أكد هغاري أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية أطراف دولية، بما في ذلك القرار الأممي 1701، ضروري لتحقيق الاستقرار في الجنوب اللبناني.

ومع ذلك، أشار إلى أن حزب الله "لا يزال يشكل تهديدا من خلال دعاياته وتحركاته على الأرض".

وقال: "حزب الله يروج لفكرة انهيار إسرائيل. نحن نوجه رسالة واضحة بأننا لن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حماس المباغت قبل نحو 14 شهرا.

وأشار إلى أهمية "التعاون مع الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل لضمان خلو المناطق الحدودية من أي نشاطات إرهابية"، حسب تعبيره.

كما دعا إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مؤكدا أن إسرائيل تحتاج الوقت للتأكد من تنفيذ ذلك بشكل تدريجي، وقال: "علينا التأكد من خلو هذه المناطق من أي قواعد إرهابية لضمان أمننا وأمن مواطنينا".

وشدد هغاري في ختام حديثه على أن "التزام إسرائيل بأمنها القومي لا يقتصر فقط على المراقبة بل يتضمن اتخاذ خطوات استباقية لمنع أي تهديد محتمل"، قائلا: "لن نسمح بتكرار المآسي التي تهدد استقرار المنطقة".