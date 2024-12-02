وكان الأسد يعلق على الهجوم المباغت الذي شنته فصائل مسلحة شمال غربي سوريا، الأربعاء، حتى سيطرتها على حلب، ثاني أكبر مدن البلاد.

وقال الرئيس السوري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الإثنين، إن "ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها".

وأضاف: "التصعيد الإرهابي يهدف لإعادة رسم الخرائط من جديد وفقا لمصالح وغايات الولايات المتحدة والغرب".

وفي السياق ذاته، قال بزشكيان إن إيران "ترفض بشكل تام كل محاولات النيل من وحدة واستقرار سوريا".

واعتبر أن "المساس بوحدة سوريا ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها".

كما أبدى بزشكيان استعداد إيران لـ"تقديم كل أشكال الدعم لسوريا للقضاء على الإرهاب وإفشال أهداف مشغليه وداعميه".