وجاءت مشاركة مملكة البحرين لأفراح الإمارات الوطنية، احتفاء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا وعمت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، مجسدة الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطنا يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.

واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن المناسبة الوطنية الغالية.