كما تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتطرق خلال الاتصالات الهاتفية مع فؤاد حسين وأيمن الصفدي وبدر عبد العاطي إلى التطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية، مؤكدا موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أعرب عن تمنياته لجمهورية العراق وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.