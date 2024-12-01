وذكر هرتسوغ، خلال لقائه مع عائلة أحد المختطفين الإسرائيليين: "هناك مفاوضات خلف الكواليس وأعتقد أن إبرامها ممكن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "آن الأوان لإبرام صفقة تبادل وإعادة الرهائن إلى منازلهم".

وهذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ظروف التوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة باتت أفضل بقدر كبير.

وأضاف "أعتقد أن الظروف تغيرت كثيرا للأفضل"، وذلك عند سؤاله عن اتفاق محتمل للرهائن خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.

كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إلى عقد صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار هناك.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أصدرت حماس يوم الأربعاء، بيانا مفاده أن الحركة مستعدة للتعاون مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق في غزة.

واحتجزت حركة حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر 2023 قرابة 250 شخصا لا يزال منهم 97 محتجزين داخل القطاع، منهم 34 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.