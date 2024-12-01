وبحث الرئيسان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف".

وشدد على "موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".