وبحث الرئيسان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف".

وشدد على "موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

وقال الجيش السوري في بيان، مساء السبت، إن عملية التصدي للهجوم الذي تنفذه التنظيمات الإرهابية قائمة بكل نجاح وإصرار.

وشدد البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على أن "عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها".