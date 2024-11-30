وجاء في بيان الرئاسة السورية: "الرئيس بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددا من القضايا العربية والدولية".

وأضاف: "السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد".

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي شدد على استعداد بلاده "لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته".

كما أكد السوداني تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

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