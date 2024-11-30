وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قتل مسلحا شارك في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، مشيرا إلى أنه كان يعمل لدى مؤسسة وورلد سنترال كيتشن في غزة، دون أن يقدم أي دليل.

وذكرت المؤسسة الخيرية، في بيان: "نشعر بالحزن لمشاركتنا خبر تعرض مركبة تقل زملاء في المطبخ المركزي العالمي لغارة جوية إسرائيلية في غزة".

وتابعت: "لا علم لنا بصلة أي فرد في المركبة المستهدفة بهجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل".

وأضافت: "في الوقت الحالي، نعمل بمعلومات غير كاملة ونسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من التفاصيل".

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة من موظفي المؤسسة قُتلوا عندما استهدفت ضربة إسرائيلية مركبة مدنية في خان يونس جنوب القطاع.

كما ذكر مسعفون في القطاع أن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم الذي قالوا إنه استهدفت مركبة شرقي خان يونس.

ومنظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen))‏ هي مؤسسة خيرية غير ربحية وغير حكومية، تعمل على توزيع الطعام والمساعدات الغذائية على المنكوبين حول العالم.