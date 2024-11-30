وذكر رامي عبد الرحمن، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "14 بلدة ومدينة في ريف حماة الشمالي جرت السيطرة عليها خلال نحو ساعتين من قبل هيئة تحرير الشام".

وأضاف: "هناك انسحاب كامل وشامل للجيش السوري بأوامر من القيادة العسكرية".

وتساءل عبد الرحمن قائلا: "هل تسير هيئة تحرير الشام باتجاه مدينة حماة أم ستكتفي في هذه المنطقة وفق المخططات، أين انسحبت القوات السورية؟"

وأبرز: "منذ بدء المعركة وحتى اللحظة لم يقتل أي عنصر من الجيش السوري خلال الاشتباكات، لماذا لأنه لم تكن هناك اشتباكات".

وتابع: "ما جرى الآن هو هناك انهيار للقوات السورية، لكن هل هو انهيار تكتيكي بناء على معطيات تقسيم سوريا أم انهيار غير طبيعي".

هذا وقال مراسلنا إن "التنظيمات المسلحة باتت على بعد 15 كلم فقط من مركز مدينة حماة".

وأضاف أن "التنظيمات المسلحة تسيطر على مدينتي مورك واللطامنة بريف حماة الشمالي".

كما سيطرت الفصائل المسلحة، السبت، على مطار حلب الدولي، الذي يعد ثاني أكبر مطار دولي بعد دمشق.

وبات مطار حلب الدولي أول مرفق جوي مدني تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.