تعرض داوود رمال الصحفي اللبناني والمحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية" لاعتداء من قبل عناصر من حزب الله، ووقع ذلك أثناء زيارته لبلدته "الدوير" بقضاء النبطية جنوبي لبنان، حيث انهالوا عليه بالضرب أثناء تلاوته الفاتحة على قبر والدته.
وعرف من بين المعتدين العنصر في حزب الله المدعو حسين صباغ.
وعن تفاصيل ما حدث، قال رمال: "تعرضت لهجوم من عناصر من حزب الله خلال زيارة قبر والدتي في جنوب لبنان".
وأضاف: "تعرضت لهجوم آخر من عناصر حزب الله أمام منزل العائلة".
وتابع رمال: "ما تعرضت له هو محاولة قتل متعمد وقد نجوت منه بأعجوبة".
وأوضح المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن "وزير الإعلام اللبناني وعده بمتابعة حادث الاعتداء الذي تعرض له".