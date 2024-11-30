وعرف من بين المعتدين العنصر في حزب الله المدعو حسين صباغ.

وعن تفاصيل ما حدث، قال رمال: "تعرضت لهجوم من عناصر من حزب الله خلال زيارة قبر والدتي في جنوب لبنان".

وأضاف: "تعرضت لهجوم آخر من عناصر حزب الله أمام منزل العائلة".

وتابع رمال: "ما تعرضت له هو محاولة قتل متعمد وقد نجوت منه بأعجوبة".

وأوضح المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن "وزير الإعلام اللبناني وعده بمتابعة حادث الاعتداء الذي تعرض له".