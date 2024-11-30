ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الفصائل قولها إنها سيطرت على مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب ما يعني أن كامل المحافظة دخل تحت سيطرة تلك القوات.

من جانبه أفاد المرصد السوري بأن الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام سيطرت على مدينة معرة النعام بعد انسحاب قوات الجيش منها باتجاه مدينة خان شيخون، كما انسحبت من قرية في ريف حماة.

وذكر المرصد ، ومقره لندن في بيان صحفي، أن "قوات الجيش السوري انسحبت من كامل محافظة إدلب بما فيها مطار أبو الضهور العسكري، باستثناء مدن خان شيخون وكفرنبل في جنوب المحافظة، حيث تتواجد قوات عسكرية ضمن مركز المدن"، مشيرا إلى أن قوات الفصائل المسلحة تواصل عمليات التمشيط في القرى والبلدات لإطباق الحصار على تلك المدن.

وطبقا للمرصد ، بلغ عدد المناطق التي تم السيطرة عليها خلال اليوم نحو 50 قرية وبلدة.

بدوره، ذكر موقع (شام اف ام) أن الطيران الحربي السوري - الروسي المشترك استهدف بعدة غارات مواقع المسلحين على أطراف جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وأعلنت قوات الجيش السوري تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد .

وكانت فصائل مسلحة سورية أطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية اسمتها "ردع العدوان"، داخل أحياء مدينة حلب وسيطرت على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون.