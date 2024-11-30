وقال مسؤولو الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في قطاع غزة، خاصة المدنيين الذين يحاولون النجاة من الحصار الإسرائيلي في الشمال.

وأفاد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإنه في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، أجبر النقص الحاد في غاز الطهي العائلات على الاعتماد على حرق النفايات للحصول على الوقود، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي في وقت وصلت فيه الخدمات الصحية إلى الحد الأدنى.

من جانبه، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه مع تفاقم أزمة الجوع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتجاوز 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل القتال.

وتشن إسرائيل هجوما واسع النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة للرد على هجوم شنته حماس عبر الحدود الجنوبية لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وقالت السلطات الصحية في غزة في بيان يوم الجمعة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ارتفع إلى 44363 شخصا.