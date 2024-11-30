وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر السبت، بأن نصف مدينة حلب في شمال سوريا، بات تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة، بعد يومين على هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على مناطق سيطرة القوات الحكومية شمال سوريا وشمال غربها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "نصف مدينة حلب بات الآن تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها".

وأضاف أن المقاتلين وصلوا إلى قلعة حلب، مشيرا إلى أنه "لم يحصل أي قتال، ولم تطلق طلقة واحدة، وسط انسحاب للقوات النظامية".

وكان قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، أوليغ إغناتسيك، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا، قد صرّح في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، بأن القوات الروسية بالتعاون مع قوات الحكومة السورية تواصل تنفيذ العملية لصد الهجمات الإرهابية في محافظتي حلب وإدلب.

وأشار إغناتسيك إلى أن مركز المصالحة: "سجل تصاعدا مستمرا في الوضع في الجمهورية العربية السورية نتيجة لهجوم مشترك شنته جماعة جبهة النصرة الإرهابية، ومجموعات معارضة مسلحة متطرفة أخرى على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي حلب وإدلب".

وأوضح إغناتسيك أن القوات الجوية الفضائية الروسية، التي تقدم الدعم لسوريا، تنفذ ضربات صاروخية وقصفا على المعدات والقوى البشرية، ومراكز القيادة، والمستودعات، ومواقع المدفعية التابعة للمسلحين. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على ما لا يقل عن 200 إرهابي، وتستمر العملية لصد العدوان".