وأكدت الفصائل المسلحة أيضا أنها وصلت إلى ساحة سعد الله الجابري الواقعة في قلب مدينة حلب.

ونقلت المرصد السوري عن إحدى الفصائل المسلحة قولها إنها سيطرت على أكثر من نصف مدينة حلب من دون مقاومة.

ووفقما نقلت رويترز عن مصدر عسكري، فإن السلطات السورية أغلقت مطار حلب، وألغت جميع الرحلات.

واجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، يوم الأربعاء قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وقالت الفصائل إنهم وصلوا إلى مدينة حلب، يوم الجمعة، بعد نحو عشر سنوات من إجبارهم على الخروج منها.

ونفى التلفزيون الرسمي السوري وصول مقاتلي الفصائل المسلحة إلى مدينة حلب، وقال إن روسيا تقدم للجيش السوري دعما جويا.

وقال الجيش السوري إنه يواصل التصدي للهجوم، وذكر في بيان أنه كبّد الفصائل المسلحة خسائر فادحة في ريفي حلب وإدلب.

واعتبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا تعد الهجوم انتهاكا لسيادة سوريا وتريد من السلطات التحرك سريعا لاستعادة النظام.

وأضاف بيسكوف "فيما يتعلق بالوضع في محيط حلب، هذا هجوم على السيادة السورية ونريد من السلطات السورية أن تستعيد السيطرة والنظام الدستوري هناك بأسرع ما يمكن".