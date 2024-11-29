وقال فادي الشمري المستشار السياسي في الحكومة العراقية عبر تغريدة على موقع إكس" إن نشاط الجماعات الإرهابية في غرب شمالي سوريا يعتبر تطور خطير من حيث التوقيت والجهوزية والتسليح، مما يستدعي الحيطة والحذر والاستعداد التام".

وأضاف ان القوات المسلحة العراقية بجميع صنوفها "علّى أتم الجاهزية لمواجهة أي خطر داعشي يهدّد بلدنا ويعرض أمّن شعبنا للخطر، وسنسحق الإرهابيين أينما كانوا، ولنّ نسمح لهم بتدنيس أرضنا".

وتابع "الأهالي من أبناء محافظات نينوى والأنبار صلاح الدين أنتم برعاية الله وفي عيّن حكومتنا وحماية قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، ولا تهتموا للشائعات وزاولوا حياتكم وتنمية وإعمار محافظاتكم وسارعوا بالتبليغ عن الحالات المشبوهة التي تستهدف أمن مدنكم ولا تدعوا العدو ينفّذ من ثغرات هنّا أو هناك".

وسيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل حليفة لها، يوم الجمعة، على خمسة أحياء في مدينة حلب كبرى مدن الشمال السوري، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من عملية عسكرية مباغتة أطلقتها تلك الفصائل ضدّ مناطق النظام في شمال وشمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الهيئة وفصائل حليفة لها "سيطرت على خمسة أحياء في مدينة حلب"، موضحا بأن "تقدّم الفصائل حصل دون مقاومة تذكر من قبل قوات النظام".