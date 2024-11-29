وذكرت نجمة داوود الحمراء، وهي خدمة الإسعاف في إسرائيل، أن 4 أشخاص أصيبوا بطلقات نارية منهم 3 في حالة خطيرة، بينما أصيب 4 بسبب الزجاج المتطاير.

ولم ترد معلومات بعد عن هوية منفذ الهجوم.

وتصاعدت حدة أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب في غزة، في أكتوبر من العام الماضي.

وقتل مئات الفلسطينيين في هجمات للقوات الإسرائيلية والمستوطنين، بينما قالت السلطات الإسرائيلية إن عشرات الإسرائيليين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع.