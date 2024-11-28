وأضاف "أعتقد أن الظروف تغيرت كثيرا للأفضل"، وذلك عند سؤاله عن اتفاق محتمل للرهائن خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قام أقارب الرهائن المحتجزين منذ أكثر من عام في قطاع غزة بإغلاق مدخل مكتب نتنياهو في الكنيست، مطالبين إياه بالاجتماع معهم والتوصل إلى صفقة رهائن.

وتأتي المظاهرة بعد يوم من موافقة نتنياهو وحكومته على وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، حيث أوضح رئيس الوزراء الإٍسرائيلي أن الاتفاق لن يمنع إسرائيل من استئناف القتال إذا حاولت الحركة اللبنانية إعادة تعزيز وجودها بالقرب من الحدود.

وقال إيلي الباغ، الذي أُسرت ابنته ليري خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي، أنه كما تمكن نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في لبنان، فيجب عليه أن يفعل ذلك في غزة أيضا.

ونقلت موقع "تايمز أف إسرائيل" عن الباغ قوله "إذا أردت، يمكنك تحقيق ذلك. من فضلك، نحن نتوسل إليك من أعماق قلوبنا".

وقامت قوات أمن الكنيست في وقت لاحق بإبعاد المتظاهرين.